LPI-EF: Gefälschte 50-Euro-Scheine

Sömmerda (ots) - Unbekannte brachen in Sömmerda in einen Rohbau ein. Von Mittwoch auf Donnerstag gelangten die Täter vermutlich über den Garten in den Kellerbereich. Dort öffneten sie schadlos eine Kellertür und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts gestohlen. Hinzugerufene Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des ...

mehr