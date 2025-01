Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Täterfestnahme nach mehreren Einbrüchen

Pforzheim (ots)

Nach einer Serie von Einbrüchen in Pforzheim, Ispringen und Vaihingen/Enz haben Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord am Dienstag einen mutmaßlichen Täter festgenommen.

Nach bisherigem Sachstand soll im Tatzeitraum von Dienstag, 17.12.2024, bis Mittwoch, 18.12.2024, ein 51 Jahre alter Mann gewaltsam in 15 Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Mahler" in Ispringen eingebrochen sein. Hierbei entwendete er diverse Gegenstände. Die Höhe des Diebesguts ist bislang noch nicht bezifferbar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Geschädigter konnte einen mit einem GPS-Sender ausgestatteten und beim Einbruch entwendeten Werkzeugkoffer orten, welcher sich in einem Pkw in Pforzheim befand. In Folge dessen wurden das Fahrzeug und die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Sowohl im Fahrzeug als auch in der Wohnung konnte Diebesgut im Wert von circa 10.000 - 15.000 Euro sichergestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergaben sich Hinweise auf weitere Taten in u. a. Pforzheim, Ispringen und Vaihingen/Enz.

Die umfangreichen Ermittlungen des Bezirksdienstes des Polizeireviers Pforzheim-Nord führten am 30.12.2024 zur vorläufigen Festnahme des 51-Jährigen.

Der dringend Tatverdächtige wurde am 31.12.2024 dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.

