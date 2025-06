Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Dank Zeuge weiteren Alkoholfahrt verhindert

Warendorf (ots)

Am Samstag, 31.5.2025, 18.30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Autofahrer alkoholisiert die Greffener Straße in Beelen. Ein junger Pkw-Fahrer befand sich hinter ihm, bemerkte die unsichere Fahrweise und folgte dem Tatverdächtigen bis zu einem Discounter auf der Clarholzer Straße, wo dieser in das Geschäft ging. Zwischenzeitlich informierte der 18-Jährige die Polizei. Nachdem der Beelener aus dem Discounter kam, wollte er sich wieder hinters Steuer setzen. Polizisten verhinderten das und nahmen den Mann mit. Sie ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, weil der 44-Jährige absolut fahruntüchtig war. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

