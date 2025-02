Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mann überschüttet sich mit Benzin: Bundespolizei verhindert Tragödie

Hannover (ots)

Am Montagabend übergoss sich ein 39-jähriger Mann aus Braunschweig unmittelbar auf dem Bahnhofsvorplatz in Braunschweig mit Benzin. Gegen 18 Uhr wurde dabei eine Streife der Bundespolizei auf den Mann aufmerksam, schritt umgehend ein und verhinderte so einen schlimmen Ausgang.

Im Rahmen der Kontaktaufnahme gab der 39-Jährige an, seinem Leben ein Ende setzen zu wollen. Gemeinsam gelang es jedoch den beiden Bundespolizisten, die Situation durch professionelle Kommunikation zu beruhigen. Daraufhin warf der bereits mit Benzin übergossene Mann ein griffbereites Feuerzeug weg, überschüttete sich jedoch erneut mit seinem Benzinkanister. Sofort schritten die Beamten ein, entrissen ihm den Behälter und nahmen ihn in polizeilichen Schutzgewahrsam. Alarmierte Rettungskräfte und ein Arzt untersuchten den 39-Jährigen anschließend auf der Bundespolizeidienststelle. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in ärztliche Obhut und psychiatrische Betreuung übergeben. Zum Zeitpunkt des Einsatzes war der Hauptbahnhof Braunschweig und der Bahnhofsvorplatz stark frequentiert.

