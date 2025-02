BPOL-H: Geldkartenmissbrauch gestoppt: Bundespolizei rettet Monatsrente

Hannover (ots) - Am gestrigen Nachmittag gegen 15:15 Uhr kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr an der Bahnüberquerung in der Glückaufstraße in Barnten zwischen Nordstemmen und Sarstedt. Eine durchfahrende S-Bahn überfuhr dort die von unbekannten Personen auf die Gleise gelegten Steine und leitete eine Schnellbremsung ein. Zunächst konnte ein ...

