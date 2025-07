POL-IGB: Straßenverkehrsgefährdung auf A 6

St. Ingbert-Mitte (ots) - Am 26.07.2025 ereignete sich gegen 13 Uhr eine Bedrohung mittels Teleskopschlagstock unter sich bekannten Personen, nahe der Fußgängerzone in St. Ingbert, in der Kaiserstraße. Ein 23-Jähriger aus Sulzbach entnahm während einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung auf offener Straße aus seiner Fahrertür einen Schlagstock, öffnete diesen und hielt ihn in drohender Art in Richtung des ...

mehr