Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

St. Ingbert (ots)

Am Mittag des 23.07.2025 kam es gegen 16:55 Uhr im Grubenweg in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 66-Jähriger Mann aus St. Ingbert überquerte den Grubenweg an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle. Dabei wurde er von einem Fahrzeug erfasst, welches gerade dabei war, von der St.Barbara Straße in den Grubenweg abzubiegen. Das Fahrzeug wurde von einer 67-jährigen Person aus St. Ingbert geführt, welche nicht verletzt wurde. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine umliegende Klinik gebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

