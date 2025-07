Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit unbekannter Geschädigter

St. Ingbert (ots)

Am 22.07.2025 kam es gegen 12:17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Spieser Landstraße in St. Ingbert. Hierbei wurde ein bislang unbekannter geparkter schwarzer Kleinwagen beschädigt. Da die Unfallverursacherin erst zuhause einen Sachschaden an ihrem Auto und demnach die Unfallverursachung bemerkt, erscheint sie folglich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert zwecks Meldung des Verkehrsunfalls. Gesucht wird nun die bislang unbekannte Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens, der zur Tatzeit auf dem Parkplatz abgestellt war und gegebenenfalls auch beschädigt ist.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

