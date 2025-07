Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Umgestürzter Baum erzwingt Autobahnvollsperrung

St. Ingbert (ots)

Am 22.07.2025 wurde die Polizeiinspektion St. Ingbert gegen 13:17 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer über eine Gefahrenstelle im Verkehr in Kenntnis gesetzt. Demnach sei auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen St. Ingbert-Mitte und Rohrbach in Fahrtrichtung Mannheim ein Baum umgefallen und dieser würde nun auf der Fahrbahn liegen. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch ein Kommando hiesiger Dienststelle aufgesucht. Vor Ort konnte ein circa 12 Meter großer Baum festgestellt werden, der quer über beiden Fahrstreifen und dem Seitenstreifen lag. Eine Vollsperrung der BAB in Fahrtrichtung Mannheim wurde umgehend eingerichtet. Der Baum wurde folglich durch die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert und Oberwürzbach entfernt. Die Reinigungsarbeiten der BAB wurde durch die Autobahn GmbH durchgeführt. Die Vollsperrung der BAB wurde, nach Beendigung der Aufräumarbeiten vor Ort, gegen 13:55 Uhr aufgehoben. Zu einem Personen- oder Sachschaden kam es nicht.

