Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Bedrohung mit Teleskopschlagstock in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 26.07.2025 ereignete sich gegen 13 Uhr eine Bedrohung mittels Teleskopschlagstock unter sich bekannten Personen, nahe der Fußgängerzone in St. Ingbert, in der Kaiserstraße. Ein 23-Jähriger aus Sulzbach entnahm während einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung auf offener Straße aus seiner Fahrertür einen Schlagstock, öffnete diesen und hielt ihn in drohender Art in Richtung des 36-jährigen St. Ingberters. Der genaue Inhalt des Streitgesprächs ist bis dato nicht bekannt. Kurz drauf flüchtete der Geschädigte in Richtung Saarbrücker Straße, der Beschuldigte und seine zwei Begleiter (30 Jahre und 31 Jahre alt) fuhren mit ihrem schwarzen BMW in Richtung Poststraße. Eine Polizeibeamtin der nahegelegenen Polizeidienststelle wurde auf den Sachverhalt aufmerksam und erkannte die Bedrohung mittels Teleskopschlagstock. Ein sich im Innenstadtbereich auf Streifenfahrt befindliches Einsatzkommando der Polizei St. Ingbert wurde über den Sachverhalt informiert und konnte umgehend eine Kontrolle bei dem Fahrzeug durchführen. Der zuvor genutzte Schlagstock wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem Verfahren wegen Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Eine Überprüfung seiner Begleiter ergab, dass der 31-jährige Mann aus Mettmann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wuppertal gesucht wurde. Er wurde vor Ort verhaftet, konnte jedoch den fälligen Betrag zur Abwendung der Ersatzfreiheitsstrafe begleichen und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell