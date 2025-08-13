Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorroller in der Waldstraße vor einem Mehrfamilienhaus entwendet

Meschede (ots)

Im Bereich Waldstraße / Fulmecke entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen Motorroller, der vor der Garage eines Mehrfamilienhauses parkte. Bereits am 09.08.2025 um 02:30 Uhr zeichnete eine Videokamera auf, wie zwei männliche Personen mit dem Roller in Richtung Dünnefeldweg davonfuhren. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein blaues Kleinkraftrad der Marke Aprilia mit dem Versicherungskennzeichen 418LUH.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell