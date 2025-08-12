PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wartepflicht missachtet und Radfahrer übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Durch die Missachtung der Wartepflicht ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Der Pkw-Fahrer wollte vom Käthe-Kollwitz-Platz auf die Naumburger Straße auffahren und musste hier die Vorfahrt beachten. Ein auf dem Radweg der Naumburger Straße querender Radfahrer wurde durch das Fehlverhalten des Pkw-Fahrers erfasst und stürzte. Dieser hatte keinen Helm getragen und ist mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. An beiden Fahrzeugen entstanden unfallbedingte Schäden. Gegen den 69-jährigen Autofahrer ist ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

