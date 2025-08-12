PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An der Brücke hängen geblieben

LPI-J: An der Brücke hängen geblieben
  • Bild-Infos
  • Download

Jena (ots)

Weil sich eine ortsfremde Frau zu sehr auf ihr Navi konzentrierte und sich verfahren hatte, geriet sie mit ihrem Wohnmobil auf den Radweg neben der Stadtrodaer Straße. In Höhe der Bushaltestelle bei Wöllnitz musste sie dann unter einer Fußgängerbrücke durchfahren. Die Brückenhöhe ist jedoch durch die geschwungene Bauweise in dem Bereich tiefer als über der Straße, sodass sie mit ihrem Gefährt hängen blieb. Aufbauten auf dem Fahrzeugdach sind dadurch beschädigt worden und eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich. Die Polizei nahm das Verkehrsunglück auf. Rückwärts konnte sie sich aus der misslichen Lage befreien und anschließend ihren Weg über die richtige Straße mit einem Schaden von 2.500 Euro fortsetzen. Der entstandene Schaden an der Brücke kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Brücke selbst ist aber weiterhin voll funktionsfähig.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Radfahrerin übersehen

    Jena (ots) - Beim Abbiegen hat ein Pkw-Fahrer eine Radfahrerin übersehen. Der 23-Jährige fuhr mit seinem Mitsubishi auf der Stadtrodaer Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach rechts in die Friedrich-Engels-Straße abzubiegen. Dort querte die 14-jährige Radlerin die Straße bei grüner Ampel in Richtung Innenstadt und wurde von dem Pkw erfasst. Durch die Kollision erlitt das Mädchen Schürfwunden, musste aber nicht weiter medizinisch behandelt werden. Die Mutter ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Abwesenheit ausgenutzt

    Jena (ots) - Die Abwesenheit einer Bewohnerin nutzten Unbekannte in der Schützenhofstraße aus. Im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis zum Montag drangen sie gewaltsam über den Balkon in ihre Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten die Räume. Mit den aufgefundenen 200 Euro Bargeld verließen die Einbrecher den Tatort in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Aufbrechen der Balkontür ist ein Schaden von circa 500 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

    Jena (ots) - Werkzeuge im Wert von etwa 350 Euro entwendeten Diebe aus einem Transporter, der im Robert-Büchler-Weg abgestellt war. Sie öffneten die Plane des Fahrzeugs und gelangten somit auf die Ladefläche. Ein weiterer Transporter in der Straße wurde ebenfalls auf dessen Ladung begutachtet, hier wurde jedoch nichts gestohlen. Nach Angaben des Eigentümers muss sich die Tat zwischen Samstagabend und Montagfrüh ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren