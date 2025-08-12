Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An der Brücke hängen geblieben

Jena (ots)

Weil sich eine ortsfremde Frau zu sehr auf ihr Navi konzentrierte und sich verfahren hatte, geriet sie mit ihrem Wohnmobil auf den Radweg neben der Stadtrodaer Straße. In Höhe der Bushaltestelle bei Wöllnitz musste sie dann unter einer Fußgängerbrücke durchfahren. Die Brückenhöhe ist jedoch durch die geschwungene Bauweise in dem Bereich tiefer als über der Straße, sodass sie mit ihrem Gefährt hängen blieb. Aufbauten auf dem Fahrzeugdach sind dadurch beschädigt worden und eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich. Die Polizei nahm das Verkehrsunglück auf. Rückwärts konnte sie sich aus der misslichen Lage befreien und anschließend ihren Weg über die richtige Straße mit einem Schaden von 2.500 Euro fortsetzen. Der entstandene Schaden an der Brücke kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Brücke selbst ist aber weiterhin voll funktionsfähig.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell