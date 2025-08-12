Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Jena (ots)

Werkzeuge im Wert von etwa 350 Euro entwendeten Diebe aus einem Transporter, der im Robert-Büchler-Weg abgestellt war. Sie öffneten die Plane des Fahrzeugs und gelangten somit auf die Ladefläche. Ein weiterer Transporter in der Straße wurde ebenfalls auf dessen Ladung begutachtet, hier wurde jedoch nichts gestohlen. Nach Angaben des Eigentümers muss sich die Tat zwischen Samstagabend und Montagfrüh ereignet haben. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten die Polizei in Jena zu kontaktieren (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0207114/2025).

