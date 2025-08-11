PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike entwendet

Weimar (ots)

Während ein 40-Jähriger am Sonntagnachmittag im Freibad Bad Berka schwimmen war, nutzten unbekannte Täter die Gelegenheit und entwendeten dessen E-Bike. Das war vor dem Bad angeschlossen. Das Fahrradschloss wurde mit unbekanntem Werkzeug zerstört und das 3000 Euro teure E-Bike der Marke Flyer in beige-grün entwendet. Hinweise gibt es derzeit keine.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

