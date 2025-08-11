LPI-J: E-Bike entwendet
Weimar (ots)
Während ein 40-Jähriger am Sonntagnachmittag im Freibad Bad Berka schwimmen war, nutzten unbekannte Täter die Gelegenheit und entwendeten dessen E-Bike. Das war vor dem Bad angeschlossen. Das Fahrradschloss wurde mit unbekanntem Werkzeug zerstört und das 3000 Euro teure E-Bike der Marke Flyer in beige-grün entwendet. Hinweise gibt es derzeit keine.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell