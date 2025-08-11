LPI-J: E-Bike entwendet

Apolda (ots) - Samstagnacht um 00:05 Uhr verlor ein 34-Jähriger in der Stobraer Straße in Apolda, die Kontrolle über sein Padelec. Er stürzte und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ob der 34-Jährige durch den Einfluss von Alkohol, oder Betäubungsmitteln stürzte konnte die Polizei vor Ort nicht feststellen, da der junge Mann jegliche polizeilichen Maßnahmen verweigerte. Um seine Kopfverletzung zu behandeln wurde der 34-Jährige ins Krankenhaus verbracht. Hier wurde ...

