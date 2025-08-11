LPI-J: Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Pkw
Weimar (ots)
Am Sonntagvormittag befuhr ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße Wassermühle in Hopfgarten, aus Richtung Niederzimmern kommend. Zeitgleich befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Pedelec die Friedegasse und beabsichtigte der Hauptstraße geradeaus zu folgen. Im Einmündungsbereich missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Dieser kam zu Fall und stieß mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Glücklicherweise hatte der Mann einen Helm getragen. Er verletzte sich leicht und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.
