PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Pkw

Weimar (ots)

Am Sonntagvormittag befuhr ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße Wassermühle in Hopfgarten, aus Richtung Niederzimmern kommend. Zeitgleich befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Pedelec die Friedegasse und beabsichtigte der Hauptstraße geradeaus zu folgen. Im Einmündungsbereich missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Dieser kam zu Fall und stieß mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Glücklicherweise hatte der Mann einen Helm getragen. Er verletzte sich leicht und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 11:40

    LPI-J: Mit Padelec gestürzt

    Apolda (ots) - Samstagnacht um 00:05 Uhr verlor ein 34-Jähriger in der Stobraer Straße in Apolda, die Kontrolle über sein Padelec. Er stürzte und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ob der 34-Jährige durch den Einfluss von Alkohol, oder Betäubungsmitteln stürzte konnte die Polizei vor Ort nicht feststellen, da der junge Mann jegliche polizeilichen Maßnahmen verweigerte. Um seine Kopfverletzung zu behandeln wurde der 34-Jährige ins Krankenhaus verbracht. Hier wurde ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:40

    LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

    Apolda (ots) - Am gestrigen Sonntag, den 10.08.2025, wurde in der Leipziger Straße / Alzendorfer Straße in Apolda, eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. In der 50er Zone wurden in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr, 11 Verwarngelder und ein Bußgeld verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 70 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:05

    LPI-J: Achtung, falsche Handwerker

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Reichenbach: Achtung vor falschen Handwerkern. Gerade wenn man eine Notlage hat, wie zum Beispiel eine Havarie, sollte man die Wahl der Firma sorgfältig prüfen. Es gibt zwar viele seriöse Firmen auf dem Markt, welche auch einen Notdienst anbieten, aber auch sogenannte "schwarze Schafe" - und da kann es schnell mal sehr teuer werden. An so eine Firma geriet am vergangenen Sonntag auch ein Eigenheimbesitzer in Reichenbach. Wegen eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren