Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Apolda (ots)

Am gestrigen Sonntag, den 10.08.2025, wurde in der Leipziger Straße / Alzendorfer Straße in Apolda, eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. In der 50er Zone wurden in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr, 11 Verwarngelder und ein Bußgeld verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 70 km/h.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

