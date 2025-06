Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbeck - Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck-Kernstadt, Kohnser Weg

Samstag, 31.05.2025, 09:55 Uhr

Einbeck, ros

Am Samstag, dem 31.05.2025, in der Zeit von 09:55 Uhr bis 10:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Bäckerei und eines Friseurs im Kohnser Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 57-jähriger Einbecker hatte seinen Pkw auf dem besagten Parkplatz geparkt und hat sich anschließend in ein vor Ort befindliches Geschäft begeben. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, hat er eine Beschädigung festgestellt. Ein Verursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf circa 2000 Euro. Durch die Polizei Einbeck werden Zeugen gesucht die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug tätigen können. Die Polizei Einbeck ist erreichbar unter 05561 - 31310.

