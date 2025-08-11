LPI-J: Gartenhaus aufgebrochen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes drangen Unbekannte in einen Garten bei Kursdorf im Eisenberger Mühltal ein. Neben dem Haupthäuschen ist auch der Geräteschuppen aufgebrochen worden. Als Beutegut nahmen die Diebe mehrere Werkzeuge und Gartengeräte mit. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei sicherte am Tatort mehrere Spuren und ermittelt nun wegen Besonders schwerem Diebstahl.
