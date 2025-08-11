Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike entwendet - Ortung führt nicht zum Auffinden

Jena (ots)

Mittels eines platzierten Ortungschips konnte am Sonntagvormittag die Verfolgung eines Fahrraddiebes aufgenommen werden. Der bislang unbekannte Dieb verschaffte sich Zutritt zu einem Gemeinschaftskeller in der Rudolf-Breitscheid-Straße und entwendete daraus ein E-Bike im Wert von circa 3.000 Euro. Der Eigentümer hatte zuvor das Rad mit einem Chip ausgerüstet, sodass er den Standort des Fahrrades per Handy verfolgen konnte. Dieser bewegte sich stets im Ortsteil Lobeda. Jedoch konnte das Diebesgut bislang nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem elektrischen Fahrrad handelt es sich um ein weiß-hellgrünes Pedelec der Marke Pegasus. Markant ist, dass die Griffe und der Sattel braunfarben sind

