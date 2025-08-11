PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike entwendet - Ortung führt nicht zum Auffinden

Jena (ots)

Mittels eines platzierten Ortungschips konnte am Sonntagvormittag die Verfolgung eines Fahrraddiebes aufgenommen werden. Der bislang unbekannte Dieb verschaffte sich Zutritt zu einem Gemeinschaftskeller in der Rudolf-Breitscheid-Straße und entwendete daraus ein E-Bike im Wert von circa 3.000 Euro. Der Eigentümer hatte zuvor das Rad mit einem Chip ausgerüstet, sodass er den Standort des Fahrrades per Handy verfolgen konnte. Dieser bewegte sich stets im Ortsteil Lobeda. Jedoch konnte das Diebesgut bislang nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem elektrischen Fahrrad handelt es sich um ein weiß-hellgrünes Pedelec der Marke Pegasus. Markant ist, dass die Griffe und der Sattel braunfarben sind

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 11:05

    LPI-J: Spiegel beschädigt und Kennzeichen gestohlen

    Jena (ots) - Am Sonntagnachmittag stellte ein Autobesitzer den Diebstahl beider Kennzeichentafeln fest. Er parkte sein Fahrzeug am Vorabend in der Fregestraße, auf einer frei zugänglichen Parkfläche. In der betreffenden Nacht haben die Diebe dann die Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Des Weiteren ist ein Außenspiegel mutwillig beschädigt worden. Dadurch entstand dem Eigentümer ein Gesamtschaden von circa 250 ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:05

    LPI-J: Aus Lokal verwiesen

    Jena (ots) - Zu einem Disput zwischen einem Gast und dem Sicherheitspersonal ist es am Sonntagmorgen in einer Bar in der Johannisstraße gekommen. Der Kunde wurde daraufhin aus dem Lokal geschoben, wodurch er sich genötigt fühlte und die Polizei verständigte. Da die beiden Mitarbeiter nicht mehr zugegen waren, müssen die Umstände nun im Nachgang innerhalb des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Nötigung geklärt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 11:43

    LPI-J: Gefährliche Körperverletzung am Westbahnhof

    Jena (ots) - Am 09.08.2025 um 00:10 Uhr befand sich der 16-jährige deutsche Geschädigte am Westbahnhof in Jena. Hier wurde er durch fünf unbekannte Personen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Aus dem Gespräch heraus entstand eine Streitigkeit, in dessen Folge die Täter den Geschädigten mittels Schläge und Tritten gemeinschaftlich malträtierten. Die Tätergruppierung flüchtete im Anschluss in unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren