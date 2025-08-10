Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliche Körperverletzung am Westbahnhof

Jena (ots)

Am 09.08.2025 um 00:10 Uhr befand sich der 16-jährige deutsche Geschädigte am Westbahnhof in Jena. Hier wurde er durch fünf unbekannte Personen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Aus dem Gespräch heraus entstand eine Streitigkeit, in dessen Folge die Täter den Geschädigten mittels Schläge und Tritten gemeinschaftlich malträtierten. Die Tätergruppierung flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine genaue Personenbeschreibung konnte durch den Geschädigten nicht wiedergegeben werden. Trotz intensiver Fahndung konnte die Gruppe nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet dringend um Hinweise: Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de melden.

