PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Die Unachtsamkeit einer Pkw-Fahrerin führte am Samstagabend gegen 20:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die B7 aus Richtung Weimar kommend und wollte in Nohra nach links auf die B85 abbiegen. Aus Unachtsamkeit übersah sie beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw BMW und beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall wurde der Opel nach links geschleudert und stieß gegen einen auf der B85 an der Kreuzung wartenden Pkw Audi. Der Opel war aufgrund des Unfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden an den beteiligten drei Fahrzeugen wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 09:52

    LPI-J: Unbelehrbarkeit endet im Gewahrsam

    Weimar (ots) - Die Unbelehrbarkeit eines Mannes endete am frühen Sonntagmorgen im Gewahrsam der Polizei. Der 23-Jährige war zuvor mehrfach an einer Tankstelle in der Rießnerstraße in Weimar erschienen und belästigte Kunden und Angestellte mit dem Ansinnen, diese mögen ihm Alkohol kaufen. Ein ausgesprochenes Hausverbot, sowie ein Platzverweis der Polizei interessierten den durstigen Mann wenig. Er weigerte sich, das ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:51

    LPI-J: Kraftstoff-Diebe unterwegs

    Weimar (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag suchten unbekannte Täter einen parkenden Pkw Renault im Klosterweg in Weimar heim. Offensichtlich in der Absicht, Kraftstoff zu entwenden, öffneten der/die Täter den Tankdeckel des Fahrzeuges und rissen den Tankstutzen heraus. Vermutlich wurden die Diebe gestört, denn sie verließen ohne Beutegut den Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 350 EUR geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:50

    LPI-J: Kraftrad entwendet

    Weimar (ots) - Im Zeitraum von Freitagabend, ca. 22:00 Uhr bis Samstag, ca. 06:15 Uhr entwendeten Unbekannte ein in der Dr.-Salvador-Allende-Straße geparktes Kraftrad der Marke MZ 125, Farbe Rot. Das Krad hat das Kennzeichen WE-JA33. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges wird auf ca. 1.600 EUR geschätzt. Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren