Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Die Unachtsamkeit einer Pkw-Fahrerin führte am Samstagabend gegen 20:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die B7 aus Richtung Weimar kommend und wollte in Nohra nach links auf die B85 abbiegen. Aus Unachtsamkeit übersah sie beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw BMW und beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall wurde der Opel nach links geschleudert und stieß gegen einen auf der B85 an der Kreuzung wartenden Pkw Audi. Der Opel war aufgrund des Unfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden an den beteiligten drei Fahrzeugen wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

