Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Motorrad ohne Fahrer nach Verkehrsunfall gefunden

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 25.6.2025, 6.25 Uhr entdeckte ein 42-Jähriger ein Motorrad auf einem Feld an der Beckumer Straße in Ahlen. Nach ersten Ermittlungen kam ein noch unbekannter Fahrer mit dem Motorrad nach links von der Straße ab und schleuderte auf das angrenzende Feld. Dort fanden Polizisten das beschädigte Fahrzeug ohne Kennzeichen, Fahrzeugteile sowie Bekleidung des mutmaßlichen Fahrers. Eine Suche nach dem möglicherweise verletzten Fahrer im Bereich des Unfallorts verlief negativ. Dabei setzte die Polizei auch einen Polizeihubschrauber ein. Ermittlungen nach dem Unfallbeteiligten wurden eingeleitet. Der Schaden an dem Motorrad wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell