Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Mit Pkw gegen Lkw gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 25.6.2025, 5.35 Uhr kam es im Einmündungsbereich Herzebrocker Straße/Katthagenstraße in Lette zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Herzebrocker Straße und querte die Katthagenstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Lkw, den ein 38-jähriger Delbrücker fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Auto der Oelderin in den angrenzenden Graben. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 24.000 Euro.

