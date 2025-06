Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Polizei wegen Ruhestörung gerufen - Verursacher in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 24.6.2025 wurde die Polizei gegen 22.50 Uhr zu einer Ruhestörung auf dem Blumenweg in Ostbevern gerufen. Im Kontakt mit den Beamten verhielten sich die beiden Verursacher, 41 und 37 Jahre alt aggressiv. Als die Polizisten den Garten verlassen wollten, wurde ihnen der Weg versperrt. Anschließend stellten sich die Ostbeveraner vor den Streifenwagen, um eine Fahrt damit zu verhindern. Die Beamten erteilten den alkoholisierten Männern Platzverweise, denen sie nicht nachkamen. Daraufhin wurden die Tatverdächtigen zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell