POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Mehrere Fahrzeuge nach Diebesgut durchsucht

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Montag, 23.6.2025 durchsuchten Unbekannte mehrere Fahrzeuge in Alverskirchen. In einem Fall stahlen der oder die Täter eine Tankkarte. Die angegangenen Fahrzeuge standen auf den Straßen Kleikamp, Bergkamp, Wiemstraße und dem Vinckenweg. Auf dem Vinckenweg wurde ein Verbandkasten gefunden. Dieser könnte im Zusammenhang mit den Taten stehen und konnte nicht zugeordnet werden. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen im Bereich der Tatorte beobachtet? Wer kann Angaben zu den Taten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

