Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbelehrbarkeit endet im Gewahrsam

Weimar (ots)

Die Unbelehrbarkeit eines Mannes endete am frühen Sonntagmorgen im Gewahrsam der Polizei. Der 23-Jährige war zuvor mehrfach an einer Tankstelle in der Rießnerstraße in Weimar erschienen und belästigte Kunden und Angestellte mit dem Ansinnen, diese mögen ihm Alkohol kaufen. Ein ausgesprochenes Hausverbot, sowie ein Platzverweis der Polizei interessierten den durstigen Mann wenig. Er weigerte sich, das Gelände der Tankstelle zu verlassen. Selbst als die eingesetzten Beamten den Unbelehrbaren nach Hause brachten, um eine Eskalation des Geschehens zu verhindern, zeigte dieser keinerlei Einsicht. Kurz darauf erschien der Mann wieder in der Tankstelle. Der Mann durfte den Morgen nun im Gewahrsam der Polizei verbringen.

