Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto rast Gefälle hinunter

Jena (ots)

Am Samstag gegen Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall der besonderen Art in Jena Winzerla Hermann-Pistor-Straße. Da das Fahrzeug des 67- jährigen Fahrers nicht starten wollte, entschlossen sich er und seine gleichaltrige Beifahrerin den PKW anzuschieben. Hierzu schoben es die beiden Beteiligten aus der Parklücke heraus. Plötzlich verselbstständigte sich das Fahrzeug und rollte unkontrolliert ohne Insassen das Gefälle herunter. Zwischenzeitlich überfuhr das Fahrzeug den gegenüberliegenden Bordstein und geriet auf eine noch steiler abfallende Wiese, wo es erneut Geschwindigkeit aufnahm. Nach insgesamt 50 Metern Strecke kollidierte das Fahrzeug mit einem in der Friedrich-Zucker-Straße abgeparkten PKW. Glücklicherweise wurden hierbei keine unbeteiligten Personen geschädigt.

