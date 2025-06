Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Unfall mit Fahrradfahrerin: Suche nach schwarzem Pkw

Meinerzhagen (ots)

Nach einem Unfall am gestrigen Dienstag kurz nach 16 Uhr an der Kreuzung Siepener Weg/ Elbscheidtstraße sucht die Polizei nach einem schwarzen Pkw. Eine 22-jährige Meinerzhagenerin meldete sich am Abend bei der Polizei. Sie berichtete, dass sie mit dem Fahrrad den Kreisverkehr an der Siepener Straße durchfahren habe und danach nach links in die Elberscheidtstraße habe einbiegen wollte. In diesem Moment habe sie ein Pkw überholt. Sie riss den Lenker zurück, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Das schwarze Fahrzeug fuhr weiter. Die Radfahrerin erlitt Verletzungen; außerdem wurden ihr Fahrrad und ein Notebook in ihrem Rucksack beschädigt. Die Polizei bittet den Fahrer des schwarzen Fahrzeugs sowie mögliche Zeugen des Vorfalls, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

