Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugin überführt Taschendiebinnen

Iserlohn (ots)

Zwei bulgarische Frauen (22, 29) aus dem Kreis Warendorf stehen im Verdacht, gestern Mittag in einem Supermarkt an der Untergrüner Straße eine 93-jährige Seniorin bestohlen zu haben. Eine Angehörige des Opfers bekam mit, wie sich eine der Frauen am Rollator zu schaffen machte und eine Handtasche an sich nahm. Lautstark machte die Zeugin auf sich aufmerksam, entriss der Verdächtigen die Beute und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten zeigten die Frauen wegen Diebstahls an. (dill)

Unbekannte Täter verschafften sich gestern, zwischen 15.30 und 17 Uhr, über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu einer Wohnung "Am Tyrol". Die Täter klauten Bargeld. Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Dienstag die Tür einer Werkstatt an der Mendener Straße. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Wache Iserlohn unter 9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell