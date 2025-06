POL-MK: Palmendieb gesucht

Iserlohn (ots) - Zwei bulgarische Frauen (22, 29) aus dem Kreis Warendorf stehen im Verdacht, gestern Mittag in einem Supermarkt an der Untergrüner Straße eine 93-jährige Seniorin bestohlen zu haben. Eine Angehörige des Opfers bekam mit, wie sich eine der Frauen am Rollator zu schaffen machte und eine Handtasche an sich nahm. Lautstark machte die Zeugin auf sich aufmerksam, entriss der Verdächtigen die Beute und ...

