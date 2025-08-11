LPI-J: Spiegel beschädigt und Kennzeichen gestohlen
Jena (ots)
Am Sonntagnachmittag stellte ein Autobesitzer den Diebstahl beider Kennzeichentafeln fest. Er parkte sein Fahrzeug am Vorabend in der Fregestraße, auf einer frei zugänglichen Parkfläche. In der betreffenden Nacht haben die Diebe dann die Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Des Weiteren ist ein Außenspiegel mutwillig beschädigt worden. Dadurch entstand dem Eigentümer ein Gesamtschaden von circa 250 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
