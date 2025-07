POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots) - Am 25.07.2025, gegen 18:50 Uhr, befährt ein 21-jähriger Mann aus Hagen mit einem Honda die Sprockhöveler Straße in Fahrtrichtung Hattingen. Auf nasser Fahrbahn gerät er im Kurvenbereich ins Schleudern und kollidiert mit einer Mauer. Dabei verletzt er sich leicht. Er wird nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4500 Euro. Rückfragen bitte an: ...

