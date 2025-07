Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Schwerer Kradunfall auf der Querspange - Kradfahrer schwer verletzt

Sprockhövel (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in den späten Nachmittagsstunden auf der Querspange in Sprockhövel. Gegen 16:30 Uhr am 24.07.2025 war ein 45-jähriger Wittener mit seinem Krad auf der Querspange in Fahrtrichtung Hattingen unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Kurz vor der Straße Kaninchenweg touchierte er mutmaßlich einen Leitpfosten, fuhr dann auf dem am Straßenrand befindlichen Grünstreifen und prallte dort gegen einen Baum. Der Wittener wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.

