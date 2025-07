Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Kriminalprävention auf dem Voerder Wochenmarkt - Thema Taschendiebstahl

Ennepetal (ots)

Die Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis steht am 22.07.2025 auf dem Voerder Wochenmarkt in Ennepetal und bietet dort von 12:00 bis 14:00 Uhr Beratung und Tipps rund um das Thema Taschendiebstahl an. Da sich in letzter Zeit die Zahlen im EN-Kreis häufen, nutzt die Polizei die Gelegenheit, um die Bürgerinnen und Bürger über die gängigsten Tricks bei Taschendiebstählen zu informieren und zu beraten, wie man sich am besten vor diesen schützen kann. Mit vor Ort wird auch der Bezirksdienst aus Ennepetal und ein Seniorenlotse sein, denen auch jegliche Fragen gestellt werden können. Nutzen Sie unser Angebot und informieren Sie sich!

