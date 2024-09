Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Altenburg (ots)

Am frühen Sonntag gegen zwei Uhr in der Nacht wollte eine Polizeistreife einen Pkw in der Kanalstraße zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Doch anstatt die Anhaltesignale zu befolgen gab der Fahrer Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Leipziger Straße stadtauswärts. Im Kreisverkehr am Ortsausgang verlor er schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen ein Verkehrsschild und blieb schließlich mitten aud der Begrünung des Kreisverkehrs stehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Iraker am Steuer des Pkw erst 16 Jahre alt war und somit keinen Führerschein besitzt. Ein weibliche Mitfahrerin erlitt durch den Unfall einen Schkock und musste medizinisch versorgt werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und den jungen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen wegen der begangenen Verkehrsstraftaten.

