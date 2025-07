Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Mit knapp 3 Promille Verkehrsunfall verursacht

Sprockhövel (ots)

Am 20.07.2025 befuhr gegen 16:00 Uhr eine 42 Jahre alte Sprockhövelerin die Hattinger Straße in Sprockhövel. Im Kreuzungsbereich Alte Haase fuhr sie gegen einen geparkten PKW. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 42-Jährige möglicherweise alkoholisiert Auto gefahren sei. Ein dann durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Aufgrund dessen wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sicher. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall niemand verletzt. Es entstand lediglich ein Sachschaden an beiden beteiligten Autos.

