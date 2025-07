Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: 93-Jähriger zahlt fünfstelligen Betrag an Betrüger

Ennepetal (ots)

Am 16.07.2025 erhielt ein 93-jähriger Ennepetaler einen Anruf, dass seine Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Sie habe angeblich eine schwangere Frau angefahren, die daraufhin verstorben sei. Nun müsse er einen mittleren fünfstelligen Betrag bezahlen, damit seine Tochter freigelassen werden könne. Der Ennepetaler versuchte also, das Geld aufzutreiben, scheiterte aber und konnte "nur" einen niedrigen fünfstelligen Betrag und Schmuck aufwenden. Zur Übergabe erschien ein, laut eigener Aussage, älterer Mann an seiner Wohnanschrift und nahm das Geld und den Schmuck entgegen. Da ihm die gesamte Geschichte aber suspekt vorkam, machte er sich am nächsten Tag auf den Weg zur Polizei, um einen Betrug anzuzeigen.

Wir weisen noch einmal ganz deutlich darauf hin: Weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei oder sonst irgendeine Institution verlangt von Ihnen Geld, wenn Angehörige in Verkehrsunfälle verwickelt wurden. Bitte geben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Ihrer Haustür an fremde Personen. Rufen Sie immer Ihre Angehörigen an und vergewissern Sie sich, ob diese wirklich in einen Unfall verwickelt wurden. Und im Zweifel wählen Sie immer die 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell