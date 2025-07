Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Zwei leicht verletzte Personen bei Kollision mit Laterne

Gevelsberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 17.07.2025 auf der Heidestraße in Gevelsberg wurden gegen 17:15 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Der 56-jährige Fahrer aus Gevelsberg befuhr die Heidestraße mit seinem schwarzen Hyundai in Richtung Haßlinghauser Straße. Als ein anderes Fahrzeug vor ihm verkehrsbedingt abbremste, bemerkte er dies zu spät und sah sich gezwungen, nach links auszuweichen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Allerdings fuhr er hierbei in den Gegenverkehr und dann gegen eine Laterne, welche sich auf der anderen Straßenseite befand. Dabei wurden zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt und im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für den Zeitpunkt der Aufnahme war die Heidestraße in beide Richtungen gesperrt. Das Auto des 56-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

