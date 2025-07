Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Kradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Breckerfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Prioreier Straße in Breckerfeld wurde am 16.07.2025 ein Kradfahrer leicht verletzt. Der 24-Jährige aus Bochum war mit seinem Krad in Fahrtrichtung Hagen unterwegs, als er nach eigenen Angaben im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Krad verlor. Im Zuge dessen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem VW eines 57-jährigen Breckerfelders. Hierbei wurde der Bochumer leicht verletzt und im Anschluss in eine nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Aufnahme circa anderthalb Stunden (14:30 - 15:50 Uhr) vollständig gesperrt.

