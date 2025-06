Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auf frischer Tat ertappt

Eigentümer eines E-Bike gesucht

Kehl (ots)

In der Schulstraße versuchte am Samstag ein 47-Jähriger ein E-Bike der Marke Corratec zu entwenden in dem er mit einer Zange versuchte, das Schloss aufzubrechen. Durch zwei aufmerksame Zeugen konnte der Täter gefasst werden. Das E-Bike der Marke "Corratec" in der Farbe Grau wurde sichergestellt: Der oder die Besitzer/in wird gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen./ra

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell