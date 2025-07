Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Tragischer Verkehrsunfall mit zwei tödlich verunglückten Personen auf der Holthauser Talstraße

Ennepetal (ots)

Bei einem tragischen Verkehrsunfall sind in den gestrigen Abendstunden (13.07.2025) zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Ein 27-jähriger Gevelsberger befuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 19:30 Uhr mit seinem Skoda die Holhauser Talstraße in Fahrtrichtung B483. Dabei kommt er im Kurvenbereich unterhalb des Klinikums Königsfeld aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand. Der schwer verletzte Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, während die 17-jährige Beifahrerin und ein ebenfalls im Auto befindlicher 20-Jähriger im PKW eingeklemmt waren. Die Bergung der beiden Personen aus dem Fahrzeug gestaltete sich schwierig und die anschließenden Reanimationsmaßnahmen verliefen bedauerlicherweise erfolglos. Die beiden Personen verstarben noch an der Unfallstelle. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund nahm den Unfall auf und die Holthauser Talstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ursachen für den Verkehrsunfall sind derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Die technischen Auswertungen und Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell