POL-OF: Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck

Dreieich (ots) - (lei) Am Bahnübergang in der Buchschlager Allee sind am Dienstagnachmittag, kurz nach halb drei, zwei Teenager im Alter von 15 und 18 Jahren aneinandergeraten, was zu Folge hatte, dass nun gegen einen der beiden wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt wird. Vorausgegangen war wohl der Umstand, dass der Jüngere dem ihm bekannten ...

mehr