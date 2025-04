Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl aus Kfz

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am vergangenen Dienstag, 8. April, versuchten zwei unbekannte Männer zwischen 18.50 Uhr und 19.10 Uhr einen Pkw an der Paul-Rüttchen-Straße in Erkelenz zu öffnen. Als sie bemerkten, dass der Pkw verschlossen ist, entfernten sie sich. Die beiden Männer waren zwischen 175 und 180 Zentimeter groß und circa 16 bis 20 Jahre alt. Beide hatten dunkle Haare und wirkten südländisch. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das KK Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell