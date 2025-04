POL-HS: Einbruchdiebstahl in Wohnung

Gangelt (ots) - An der Heinrich-Josef-Otten-Straße in Gangelt kam es am Samstag (8. Februar), gegen 10.00 Uhr, zu einer Körperverletzung. Ein Fahrzeugführer übersah auf einem Parkplatz einen Fußgänger, der sein zweijähriges Kind auf dem Arm trug und musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin kam es zu verbalen Streitigkeiten. Zudem rempelte der Pkw-Fahrer den Fußgänger mit der Schulter an. ...

mehr