Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Körperverletzung

Gangelt (ots)

An der Heinrich-Josef-Otten-Straße in Gangelt kam es am Samstag (8. Februar), gegen 10.00 Uhr, zu einer Körperverletzung. Ein Fahrzeugführer übersah auf einem Parkplatz einen Fußgänger, der sein zweijähriges Kind auf dem Arm trug und musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin kam es zu verbalen Streitigkeiten. Zudem rempelte der Pkw-Fahrer den Fußgänger mit der Schulter an. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei einen unbekannten Zeugen, einen Mann mit Bart, der eingeschritten ist und die Situation deeskaliert hat. Dieser wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg zu melden, unter der Telefonnummer: 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

