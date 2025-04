POL-HS: Pressebericht der KPB Heinsberg vom 14.04.2025

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten: Erkelenz - Diebstahl eines Motorrads In Erkelenz, Ortsteil Kuckum, stellte der Geschädigte den Diebstahl seines Motorrads am 11.04.2025 gegen 11:30 Uhr fest. Das BMW-Krad wurde aus einer Scheune in der Straße "In Kuckum" entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hückelhoven - Diebstahl aus Kraftfahrzeug In der Zeit vom 10.04. 16:00 Uhr bis zum 11.04.2025 06:00 ...

