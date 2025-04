Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 13.04.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Waldfeucht - Weißer Kastenwagen zerkratzt

Unbekannte zerkratzen in der Zeit von Freitag, 11.04.2025, 16:30 Uhr, bis Samstag, 12.04.2025, 16:30 Uhr, einen weißen Citroen Jumpy (Kastenwagen), welcher in Waldfeucht auf einem öffentlichen Parkplatz am Dr.-Kitschen-Platz geparkt war. Das Fahrzeug wurde an der Fahrertür, dem linken Radkasten sowie auf der Motorhaube durch diverse Kratzer beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Selfkant-Hillensberg - Kennzeichendiebstähle

In der Zeit von Freitag (11.04.2025), 18 Uhr, bis Samstagmorgen (12.04.2025), 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an zwei Fahrzeugen in Selfkant-Hillensberg, welche im Bereich der Straße "Im Langental" abgestellt waren, jeweils das hintere Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Geilenkirchen-Immendorf - Diebstahl aus PKW

Unbekannte Täter drangen in einen PKW ein, welcher im Tatzeitraum vom 11.04.2025 (Freitag), 20:00 Uhr, bis zum Folgetag (Samstag, 12.04.2025), 08:00 Uhr, in Geilenkirchen-Immendorf an der Straße "Auf dem Knipp" geparkt war. Aus dem Fahrzeug wurde eine Tasche mit Laptop sowie Computerzubehör entwendet. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf, weitere Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell