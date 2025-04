Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht 102/2025 vom 12.04.2025

Straftaten:

Erkelenz - Diebstahl eines Motorrads

In Erkelenz, Ortsteil Kuckum, stellte der Geschädigte den Diebstahl seines Motorrads am 11.04.2025 gegen 11:30 Uhr fest. Das BMW-Krad wurde aus einer Scheune in der Straße "In Kuckum" entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hückelhoven - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

In der Zeit vom 10.04. 16:00 Uhr bis zum 11.04.2025 06:00 Uhr wurden aus einem am Fahrbahnrand auf der Straße "Am Alten Bahnhof" geparkten Fahrzeug die Geldbörse, ein Laptop und Werkzeuge entwendet. Auch hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfälle:

Selfkant, Höngen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 11.04.2025 gegen 09:55 Uhr befuhr ein 55-jähriger Fahrer mit seinem Pkw die Heerstraße in Selfkant-Höngen. Aus ungeklärter Ursache geriet der Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einer entgegenkommenden 46-jährigen E-Bike-Fahrerin zusammen. Die E-Bike-Fahrerin stürzte und wurde hierdurch leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer alkoholisiert ist. Entsprechende polizeiliche Maßnahmen wurden durchgeführt.

Wegberg, Merbeck - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 11.04.2025 gegen 17:15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Wegberg mit seinem Pkw und Anhänger die Sankt-Matemus-Straße bergab. In einer Rechtskurve löste sich der Anhänger und rollte in den Gegenverkehr. Hier stieß er gegen den entgegenkommenden Pkw, wodurch die 26-Jährige Fahrzeugführerin aus Niederkrüchten leicht verletzt wurde. Die Fahrzeugführerin wurde dem Krankenhaus zugeführt.

Heinsberg, Lieck - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 11.04.2025 gegen 21:28 Uhr befuhr eine 32-Jährige Heinsbergerin mit ihrem Pkw die K5. Im Kreisverkehr stieß sie mit dem Pkw einer 61-Jährigen aus Heinsberg zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 27-Jährige Beifahrerin aus Heinsberg leicht verletzt. Die 32-Jährige entfernte sich mit ihrem Pkw von der Unfallstelle und verursachte einen weiteren Unfall. Hier wurde sie angetroffen. Aufgrund ihrer Alkoholisierung wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Hückelhoven, Ratheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 11.04.2025 gegen 16:45 Uhr befuhren ein 39-Jähriger aus Wegberg mit seinem Pkw und ein 54-Jähriger aus Hückelhoven mit seinem Fahrrad den Zechenring. Der Pkw-Fahrer fuhr auf den Radfahrer auf, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Anschließend stieß der 54-Jährige mit seinem Pkw noch gegen den Pkw eines 82-Jährigen aus Hückelhoven und dieser stieß hierdurch weiter gegen den Pkw eines 25-Jährigen aus Hückelhoven. Bei der Unfallaufnahme wurden Hinweise auf einem Drogenkonsum beim 39-Jährigen Unfallverursacher festgestellt. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Kontrollen:

Am Abend des 11.04.2025 wurden im Rahmen einer gemeinschaftlichen Kontrolle der Polizei, dem Zoll und den Kommunen zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum im Kreisgebiet mehrere Gewerbebetriebe kontrolliert. Hierbei wurden mehrere Verstöße durch die Gewerbebetreibenden und Gästen festgestellt. Dies führte zu 53 Anzeigen; zwei Gewerbebetriebe wurden geschlossen.

