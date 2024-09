POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrer verursacht Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots) - Insgesamt 6.500 Euro Sachschaden sind am Dienstag, 10. September 2024, bei einem Verkehrsunfall in Hatten entstanden. Der 47-jähriger Fahrer eines Sattelzuges mit Tankauflieger befuhr gegen 11.50 Uhr die Hatter Landstraße in Richtung Oldenburg und wollte nach links in den Imhagenweg abbiegen. ...

mehr